Am ersten Januar 2020 schlossen die Behörden der chinesischen Millionenmetropole Wuhan den Huanan Seafood Market, den berüchtigten Wildtiermarkt. Im Monat zuvor musste die chinesische Regierung eingestehen, dass eine Reihe teilweise tödlich verlaufender Lungenentzündungen von einem zuvor unbekannten Virus ausgelöst worden waren: Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus Type 2, so der lange Name des neuen Coronavirus. Aber woher kam Sars-CoV-2 und wie war es zum ersten Mal auf Menschen übertragen worden? Über diese Frage wird seit Ausbruch der Pandemie heftig gestritten, endgültige Beweise für die eine oder andere These stehen bislang allerdings aus.

Bildrechte: Beatriz Verdugo/University of Arizona Und das wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Ein Team der University of Arizona hat jetzt noch einmal alle Daten so detailliert wie möglich ausgewertet, die die chinesischen Forschenden nach der Schließung des Marktes von Böden, Wänden, Verkaufsständen und Wildtierkäfigen genommen hatten. Co-Autor Michale Worobey und seine Kollegen kommen auf dieser Basis zum Ergebnis: Fast alles spricht für die These, dass das Virus durch Wildtiere auf den Markt gelangt ist und dort erstmals Menschen infiziert hat. Doch es gibt eben nur Hinweise, keine Beweise. Entscheidend dafür ist ein zentrales Problem.

Coronaviren auf dem Wildtiermarkt: Haben infizierte Menschen sie eingeschleppt?

"Der Grund ist, dass keine Proben direkt von Tieren genommen wurden, sondern dass erst nach Schließen und Ausräumen des Marktes Abstrichproben von Oberflächen genommen und getestet wurden", erklärt Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, der nicht an der neuen Studie beteiligt ist. "Hierbei besteht immer die Möglichkeit, dass so gefundenes Virus auch von infizierten Menschen stammt."