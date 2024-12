Vor allem in der Altersgruppe bis 14 Jahren hätten sich wieder mehr Kinder angesteckt. Dabei dürften vor allem gewöhnliche Rhinoviren die Hauptrolle gespielt haben. Sie verursachen üblicherweise den Großteil aller einfachen Erkältungen. Im Stichprobensystem des RKI, dem Sentinel, wurden sie in der vergangenen Woche in 26 Prozent aller untersuchten Proben nachgewiesen. Mit Abstand auf Platz zwei folgten Parainfluenzaviren, die in 9 Prozent aller Proben vorkamen. Corona, also Sars-CoV-2, belegte mit den Adenoviren nur noch Platz 3 (7 Prozent).