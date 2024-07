Die Ergebnisse fielen gemischt aus. So sei keine signifikante Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit messbar gewesen, was aber auch daran liegen könnte, dass die Beobachtungszeit am Ende der Studie relativ kurz war, so Andrea Zülke, Koordinatorin und Forscherin an der Universität Leipzig. Positiv sei allerdings: "Zum Studienende hat sich der subjektiv wahrgenommene Gesundheitszustand der Teilnehmenden signifikant verbessert. Bei Frauen gingen depressive Symptome durch die Intervention zurück." Zudem sei es gelungen, die Risikofaktoren zu reduzieren. So hätten sich unter anderem Ernährung und Blutdruckwerte verbessert.