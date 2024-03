Wie kann ich Deep Fakes erkennen? Ein mögliches Indiz für Deep Fakes sei deren schlechte Qualität, erklärt der Experte Andreas Rössler von der TU München. "Fake Videos funktionieren am besten in geringer Auflösung, denn hinter der schlechten Qualität lässt sich viel verstecken, was bei besserer Auflösung sofort auffallen würde", sagte Rössler dem Präventionsportal der Gewerkschaft der Polizei.



Außerdem sollte man auf die Mund- und Augenpartie achten, denn die seien am schwierigsten zu fälschen. Wichtig ist zudem, ob das Blinzeln der Augen unnatürlich aussieht.



Weitere Dinge, auf die man achten sollte: Passt das Gesicht zum Körper? Stimmen Gestik und Körperhaltung mit der Mimik überein? Woher stammt das Video? Ist die Quelle nachvollziehbar?