Was uns die vergangenen anderthalb Jahre allerdings mit der Holzhammermethode beigebracht haben: Dieser Trend ist nicht so unerschütterlich, wie man annehmen mag – erst recht nicht, wenn eine globale Pandemie dazwischen funkt. So ist die Lebenserwartung in Deutschland zuletzt kaum gestiegen. Das Statistische Bundesamt ist sich sicher: Corona hat Schuld.

Trotzdem: Die Zahl der Menschen, die hundert Jahre oder älter werden, steigt rasant. 2020 lag die Zahl der Hundertjährigen im Lande bei über zwanzigtausend. Im Vorjahr waren es noch knapp 17.000, 2012 unter 15.000. Das heißt: Man könnte inzwischen Städte wie Greiz, Oschersleben oder Reichenbach im Vogtland gänzlich mit Über-Hundertjährigen besiedeln (ratsam ist das natürlich nicht). Klar, auch die Gesamtbevölkerung wächst in Deutschland. Die Demograf*innen beim Statistischen Bundesamt weisen in diesem Zuge aber darauf hin, dass auch der Anteil der Hundertjährigen Rekordhöhe erreicht hat: 0,025 Prozent. Eine überraschende Begründung dafür gibt es nicht, es ist eher der Beleg für das, was wir sowieso schon wissen: Medizinischer Fortschritt und Wohlstand, der wiederum den Zugang zur medizinischen Versorgung, guten Lebensmitteln und hygienischen Umständen ermöglicht. Auf die vergangenen Jahrzehnte betrachtet spielt allerdings die Säuglingssterblichkeit eine entscheidende Rolle. 1920 sind noch zwölf Prozent der Mädchen und 14 Prozent der Jungen im ersten Lebensjahr gestorben. Der Wert liegt mittlerweile bei 0,3 Prozent, unabhängig vom Geschlecht. Männern ist keine so hohe Lebenserwartung vergönnt wie Frauen – das hat verschiedene Gründe. Bildrechte: imago images/Westend61

Was bei den Über-Hundertjährigen ja nun allerdings nicht so ist: Männer haben traditionell schlechtere Karten im Streben nach einem biblischen Alter. Daran hat sich auch mit den neuen Daten nichts geändert: acht von zehn Hundertjährigen sind Frauen. Und wissen Sie was? Das passiert, obwohl Frauen diejenigen sind, die im Alter schlechtere Karten haben. Das zeigt eine aktuelle Studie, die geschlechterspezifische Unterschiede in 18 wohlhabenden OECD-Ländern untersucht hat. Ergebnis: Männer werden durch die Bank weg begünstigt, was ein gesundes Altern betrifft. Das betrifft zum Beispiel die finanzielle Absicherung und die Möglichkeit, einer Tätigkeit nachzugehen – bezahlt oder ehrenamtlich. Außerdem sind Männer im Alter weniger sozial isoliert, und das, obwohl Frauen sozial stärker verbunden sind. Allerdings überleben sie häufig ihre Partner und sind damit gegen Ende des Lebens alleinstehend.

Hier seien nun alle Länder gefragt, einen Zahn zuzulegen, so die Forschenden: Geschlechtsspezifische Bedürfnisse müssen bei Programmen für alternde Gesellschaften mehr Berücksichtigung finden. Und dass sich Frauen nachts beim Ausgehen nicht sicher fühlen, ist bekannterweise nicht nur ein Problem der älteren Generation. Man kann also feststellen: Obwohl Frauen es im Alter schwerer haben, leben Sie länger. Nur, warum ist das eigentlich so?

Warum werden denn nun Frauen älter als Männer?

Das Statistische Bundesamt zuckt da ein bisschen mit den Schultern: Mögliche Gründe seien die Lebensweise, strukturelle Geschlechterunterschiede und genetische Aspekte, aber so genau wisse man das nicht. Auch die Weltgesundheitsorganisation macht gleich eine ganze Reihe an Gründen aus, warum Frauen statistisch ein längeres Leben vor sich haben. Hinweise gibt’s zum Beispiel auf genetischer Ebene: Mädchen haben ein stärkeres Immunsystem, was mit Prozessen zusammenhängt, die mit dem X-Chromosom verbunden sind. Und somit das Kleinkindalter häufiger überleben.

Auch von der Gesellschaft selbst verzapfte Rollenbilder sind zu berücksichtigen: Männer arbeiten etwa häufiger im Verkehrssektor und sind damit häufiger ein Opfer von Unfällen – das Risiko, bei einem Verkehrsunfall zu sterben ist global betrachtet für sie doppelt so hoch. Und auch weitere mögliche Ursachen sind hausgemacht, zumindest in reichen Ländern: Ein ungesunder Lebensstil mit Tabak und Alkohol ist eine Männerdomäne. Unter den Herren der Schöpfung sind fünfmal mehr Raucher und viermal mehr Alkoholkonsumenten als bei den Frauen.

Unterschiede gibt's auch in Deutschland

Nun denn, wissen wir ja, was zu tun ist. Eventuell wäre auch ein binnenländischer Umzug nicht ganz verkehrt. Denn, so genau wollen wir schon sein, auch innerhalb Deutschlands gibt’s da Unterschiede. Baden-Württemberg ist das Bundesland mit der höchsten Lebenserwartung, das ist schon seit Jahrzehnten so. Und ausgerechnet dort im Lande (bzw. Ländle), wo das Klima schon sub-mediterrane Züge annimmt, sollen die Menschen besonders lang leben: Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Vielleicht zeigt sich hier auch die Sonne am Kaiserstuhl für allerlei gute Laune zuträglich und die wiederum für ein langes Leben. Kaiserstuhl: Dort, wo Deutschland wie Südeuropa aussieht, leben die Menschen in Deutschland besonders lang. Bildrechte: imago images / blickwinkel