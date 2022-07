Die Forschenden stellten fest, dass durch die zunehmende Urbanisierung immer mehr menschliche Bakterien in die Gewässer von größeren Städten gelangen – die sogenannte Humanisierung. Dazu kommt der Effekt der Eutrophierung, also die von Menschen verursachte Zunahme von Nährstoffen, chemischen Schadstoffen oder Antibiotika in Seen und Flüssen. Die Ergebnisse ließen sich durchaus auf andere Regionen übertragen, erklärt die Studienautorin Daniela Numberger im Gespräch mit MDR WISSEN: "Ein Grund dafür ist, dass beim Baden menschliche Bakterien in die Gewässer gespült werden."



Tatsächlich gab es etwa bei Magdeburger Seen in den vergangenen Jahren große Probleme durch Verschmutzung. So wurden am beliebten Barleber See wegen Algenbefalls aufgrund von Eutrophierung schon mehrmals längere Badeverbote ausgesprochen. Durch das Einbringen von Chemikalien wie Polyaluminiumchlorid und Aluminiumsulfat konnte die Wasserqualität wieder verbessert werden. Aktuell ist allerdings der Neustädter See in Magdeburg gesperrt, weil dort eine zu hohe Konzentration von Enterokokken-Bakterien gemessen wurde.