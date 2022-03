Dabei zeigte sich bei den Untersuchten, Frauen zwischen 30 und 65 Jahren: Bei Frauen in der Perimenopause wurde der höchste Fettanteil registriert, die stärkste zentrale Fettleibigkeit, schlechterer Stoffwechsel und die meisten Menopause-Symptome. Auch war die Muskelqualität bei ihnen am niedrigsten und blieb so in der Postmenopause. Cholesterinwerte stiegen während des Übergangs zur Menopause. Die Untersuchung belegt auch: In der Übergangszeit von Pre- und Perimenopause ändert sich der Körperfettanteil am stärksten. In dem Zeitfenster werden offenbar die Grundsteine für die Fettpölsterchen von morgen gelegt, oder eben auch nicht, wenn bereits in den Jahren vor der letzten Menstruation die Weichen richtig gestellt werden.