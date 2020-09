Umweltforschungszentrum Leipzig Wie bekämpfen wir die afrikanische Schweinepest?

Die afrikanische Schweinepest hält die deutschen Bauern in Atem. Die große Frage: Wie werden wir sie wieder los? Und: Was muss gemacht werden, damit sie sich nicht weiter ausbreitet? Diese Fragen treiben auch Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig um. Und zwar nicht erst, seitdem die Pest in Deutschland angekommen ist, sondern bereits seit 13 Jahren.