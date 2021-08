Die Experten u.a. von der Universität Aarhus analysierten für die im "Journal of Studies on Alcohol and Drugs" erschienene Studie insgesamt 91 wissenschaftliche Artikel zum Thema mit dem Fokus auf die nordeuropäischen Länder. Dabei handelte es sich um sogenannte Register-basierte Untersuchen, in denen etwa Krankenhausregister systematisch ausgewertet werden. Laut der Studienleiterin Julie Brummer hätte sich so ein umfassendes Bild, z. B. beim späteren Einkommen und Alter der Kinder ergeben, "von der Geburt bis zur Teenagerzeit und darüber hinaus."