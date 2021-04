Viren können Bakterien auflösen: Die sogenannten Bakteriophagen bilden einen kreisrunden Lysehof (links oben) in einer Bakterienkultur.

Viren können Bakterien auflösen: Die sogenannten Bakteriophagen bilden einen kreisrunden Lysehof (links oben) in einer Bakterienkultur.

Viren können Bakterien auflösen: Die sogenannten Bakteriophagen bilden einen kreisrunden Lysehof (links oben) in einer Bakterienkultur. Bildrechte: Connor McDermott

Ein Schlüssel für eine wirkungsvolle Therapie gegen multiresistente Bakterien steckt für die Forschenden in Bakteriophagen. Sie gelten schon länger als aussichtsreiche Alternative zu Antibiotika. Diese "bakterienfressenden" Viren können typische Resistenzmechanismen von krankheitsverursachenden Bakterien umgehen. Besonders auf Biofilmen – eine Art schützender Schleim, den Bakterien um sich bilden – bleiben Phagen oft deutlich besser wirksam als Antibiotika.

Um wirksame Viren gegen viele Bakterienstämme zu züchten, nutzten die Forschenden die Mechanismen der Evolution: Sie kreuzten verschiedene Phagen und selektierten diejenigen, die ein möglichst breites Spektrum an Bakterienstämmen angreifen konnten. Eine Mischung der so gezüchteten Phagen testeten sie an 110 Staphylokokken-Stämmen. Diese Bakterienstämme hatten die Forscher vorab ausgewählt und umfassend analysiert, allein 43 Prozent von ihnen waren bereits multiresistente MRSA-Varianten.