Aber auch innerhalb Deutschlands gibt es krasse Unterschiede. Wenig überraschend ist der Autobesitz pro Einwohner am geringsten in den Großstädten und am höchsten auf dem Land. Vor allem in den ländlichen Regionen von Rheinland-Pfalz und in Bayern haben viele Menschen ein Auto, hier sind es meist zwischen 600 und 700 Fahrzeugen pro 1.000 Einwohner. An der vorpommerschen Ostseeküste im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind es nur 509 Wagen.