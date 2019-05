Magersucht und Bulimie sind die bekanntesten Essstörungen, aber nicht die häufigsten. Von "Binge Eating" sind deutlich mehr Menschen betroffen. Aus dem Englischen übersetzt heißt es so viel wie Essgelage. Die Erkrankten essen in kurzer Zeit extreme Mengen, meist heimlich, weil sie sich dafür schämen.

Dass die Psychotherapie die Heilung der Krankheit am besten unterstützt, konnten Wissenschaftler der Universität Leipzig in einer aktuellen Studie belegen. Diäten, Medikamente und eine strukturierte Selbsthilfe schnitten dagegen deutlich schlechter ab. Um das herauszufinden, hatte das Team unter Leitung von Prof. Dr. Anja Hilbert die Ergebnisse verschiedener bereits vorhandener Studien verglichen.

Das Forscherteam des Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrums (IFB) AdipositasErkrankungen um Prof. Anja Hilbert konnte also belegen, dass Binge-Eating-Patienten ein besonderes Aufmerksamkeitsverhalten zeigen. Das ist dann auch im Elektroenzephalogramm (EEG) zu sehen. Deshalb prüften sie in einer weiteren Versuchsreihe, ob sich dieses durch ein sogenanntes EEG-Neurofeedback beeinflussen lässt. Betroffene bekamen durch die Hirnstrommessung eine Rückmeldung dazu, was in ihrem Gehirn gerade geschieht, während sie zum Beispiel das Bild mit einem Brokkoli fixieren.