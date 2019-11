Selbstverständlich ist das Haar in der Suppe nicht weit: Zu den Lese-Puristen, die den Untergang der Buchkultur vorhersagten, gesellten sich diejenigen, die das Licht der elektronischen Geräte unter die wissenschaftliche Lupe zerrten. Nicht zu Unrecht, wie verschiedene Studien belegen, denn das Licht von Tablet & Co. bringt unseren Körper durcheinander.

Nur auf den ersten Blick gemütlich. Bildrechte: imago images / photothek

Und wie ist das nun mit dem Blauen Licht? Auch LED-Licht hat, selbst, wenn es weiß aussieht, einen hohen Blau-Anteil, auch bei Bildschirmen ist das so. Das viele Blau im Farbspektrum dient der Helligkeit. Nur, was macht das mit unserem Schlafrhythmus? Viel Licht am Abend nach einem dunklen Tag verstellt erwiesenermaßen die innere Uhr. Hat man tagsüber aber schon viel Licht gesehen, ist dieser Effekt nicht mehr so stark.