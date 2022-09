Wie schnell wird der Carbonbeton den Weg in die Praxis finden? Die ersten Bauwerke mit Carbonbeton sind bereits in Planung. Laut Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser plane die Stadt bereits jetzt sowohl die Sanierung als auch den Neubau einer Turnhalle in der Bernhardtstraße. Den Angaben zufolge sind auch Gebäude in Leipzig geplant. Zudem will Rektorin Staudinger die geplante 60 Meter hohe Drohnen-Testflughalle für das "Smart Mobility Lab" der TUD in Hoyerswerda mit Carbonbeton bauen. In den nächsten Tagen fällt auch die Entscheidung für die Großforschungszentren in den ehemaligen Kohleregionen. Bekommt Curbach den Zuschlag für sein "Lausitz Art of Building", will er auch dort mit Carbonbeton bauen und eine Modellregion für nachhaltiges Bauen etablieren. "Nächstes Jahr wird es entsprechende Normen für das Bauen mit Carbonbeton geben", sagte Curbach. Die Richtlinien würden gerade erarbeitet.