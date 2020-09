Wer mit chronischen Schmerzen lebt, kann vermutlich ein langes Lied singen über ihre oder seine Suche nach einer Therapie, die Linderung bringt. Die Uni Würzburg wirft nun eine neue Methode in den Ring: "VirtualNoPain" heißt das Projekt. Dabei wird VR-Technik mit Neurofeedback gekoppelt, Ziel ist größtmögliche Schmerzreduktion. Erste Studien von Prof. Paul Pauli, der auf dem Feld forscht, zeigen: Je tiefer Patienten mit chronischen Schmerzen mit Hilfe der VR-Brille in die virtuelle Welt abtauchen, um so stärker deren Wirkung.