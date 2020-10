Covid-19 Corona: Erstmals schwerer Verlauf nach Reinfektion nachgewiesen

In den USA ist ein Mann zum zweiten Mal an Covid-19 erkrankt - und musste dann sogar beatmet werden. Sehr schwere Verläufe bei Corona-Reinfektionen sind also offenbar möglich. Das könnte auch die Schutzmaßnahmen beeinflussen.