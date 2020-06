Erste Bibel auf Hebräisch DNA-Analyse löst Rätsel um die berühmten Qumran-Rollen

Die neue Studie zeigt aber auch: Die meisten Qumran-Rollen stammen genau da her, wo sie gefunden wurden, erklärt Schick die Ergebnisse. Interessant dabei war, dass eine Vielzahl der untersuchten Fragmente sich als Häute von Schafen erwiesen. Schick: "Schafzucht wurde in der Siedlung von Qumran am Toten Meer betrieben."

Zusammen mit dem Nachweis einer anderen Studie, dass in einigen Fällen die Tinte, mit denen die Schriftrollen beschrieben sind, mit Wasser aus der Region am Toten Meer angerührt worden war, legt das die Vermutung nahe, dass etliche der Schriftrollen auch in der Siedlung Qumran angefertigt und beschrieben worden sind. Das ist immer wieder bezweifelt worden.

Bei den Ausgrabungen in Qumran wurden auch drei Tintenfässer entdeckt und Tonkrüge, in denen Schriftrollen aufbewahrt wurden. Die Mehrheit der Forscher glaubt daher, dass der Fund quasi einmal eine Bibliothek war, die Bibliothek der jüdischen Religionsgruppe der so genannten Essener, die hier gelebt haben sollen. Doch die Forschung steht in Sachen DNA-Analysen erst am Anfang. Tausende von Fragmenten müssen untersucht und große Datenbanken angelegt werden. Also noch ergebnisoffen, sagt Alexander Schick.



Einer, so meint er, wird allerdings von diesen Forschungen enttäuscht sein - Dan Brown nämlich. Denn kein einziger der Qumran-Texte enthält auch nur den geringsten Hinweis darauf, dass Jesus verheiratet gewesen sei. Und so bleibt die wissenschaftliche Forschung rund um die Qumran-Rollen spannender als jeder Roman.