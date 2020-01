Genau das fordern Ethiker. Männern in Großbritannien sollte es gestattet sein, freiwillig nach dem Tod ihr Sperma zu spenden, argumentieren die Wissenschaftler in einer im Journal of Medical Ethics veröffentlichten Analyse.

Sperma soll demnach rechtlich wie Organe behandelt werden, die heute bereits gespendet werden können. Das sei nicht nur technisch machbar, sondern auch "moralisch zulässig", so Nathan Hodson vom College of Life Sciences der University of und Joshua Parker vom Department of Education and Research des Wythenshawe Hospital in Manchester. Damit könnte nicht nur der Mangel in Großbritannien behoben werden, es würde außerdem die Angebotsvielfalt erhöhen, was laut den Autoren für bestimmte ethnische Gruppen ein besonderes Problem darstellt.