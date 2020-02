Warum gibt es in dieser Familie nur Töchter oder einer anderen nur Söhne? Das hat doch mit den speziellen Familiengenen zu tun, heißt es dann oft. Vielleicht kennen Sie ja solche Diskussionen, die gern bei Familienfeiern stattfinden. Mir sind sie jedenfalls vor allem aus meiner Kindheit geläufig, was damit zu tun haben kann, dass ich fünf Brüder habe.

Die Wissenschaftler um Ralf Kuja-Halkola vom schwedischen Karolinska Institut in Solna haben sehr gründlich nachgesehen, bevor sie ihre Arbeit jetzt in der Fachzeitschrift "Proceedings B" der britischen Royal Society veröffentlichten.



Sie haben sich die Datenbanken der gesamten in Schweden geborenen Bevölkerung seit 1932 angeschaut. Untersucht wurden daraus letztlich die Daten von mehr als 3,54 Millionen Menschen und deren rund 4,75 Millionen Kindern.