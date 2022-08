Jetzt hat sich das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim in die Diskussion eingeschaltet, mit einem Aufruf zu Kreativität und Toleranz, Toleranz im gegenseitigen Umgang und Kreativität im Sprachgebrauch. Denn Sprache, so das Institut, sei kein statisches Gebilde und entwickle sich auch nicht in einem sozial unabhängigen oder ideologiefreien Raum. Daher sei es auch nicht verwunderlich, dass sich das auch in Veränderungen des Sprachgebrauchs zeigt. "Es gibt sehr gute Gründe, den traditionellen Sprachgebrauch des generischen Maskulinums infrage zu stellen – also Bezeichnungen wie Kollegen oder Mitarbeiter für alle Zugehörigen eines Betriebs", erläutert Prof. Dr. Carolin Müller-Spitzer, Leiterin des Projekts "Empirische Genderlinguistik" am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim in einer Mitteilung.