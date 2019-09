Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie werden in den OP-Saal geschoben. Statt einer Beatmungsmaschine steht da ein freundlicher Hypnotherapeut. Den kennen sie schon, weil er vor der OP öfter mit Ihnen gesprochen hat. Er nimmt Ihre Hand, oder legt seine Hand auf Ihren Bauch und spricht ruhig auf Sie ein. So lange, bis Ihr Bewusstsein auf eine andere Ebene gelangt, und zwar dahin, wo es keinen Schmerz und keine Angst gibt. Dann beginnt der Chirurg seine Arbeit.

"Im Zustand der Hypnose legt das Gehirn die Empfindungen beiseite", erklärt Dr. Aurore Marcou. "Während einer chirurgischen Operation setzen wir alle Methoden ein, um die schmerzhaften Signale zu löschen." Die französische Anästhesistin und Hypnotherapeutin Dr. Aurore Marcou nutzt Hypnose so oft wie möglich. Komplett auf Schmerzmittel verzichten kann sie allerdings nicht. "Mit der Hypnose ist immer eine sehr geringe Dosis an Schmerzmitteln verbunden und eine Lokalanästhesie, um die eigentliche Operationen möglich zu machen", sagt Marcou. "Das heißt, dass die Patienten bei der Operation wach sind."

Hypnose werde laut der Ärztin vor allem genutzt, um Angst zu nehmen. Gekoppelt mit einer Lokalanästhesie sei beinahe jede Operation ohne Vollnarkose und ohne lästige Nebenwirkungen möglich. In Deutschland setze sich dies aber nur schwer durch, sagt Hypnotherapeut Olf Steuber. Als einen der Gründe nennt er: Zeitmangel. "Eine Narkose kann der Anästhesist relativ leicht und geübt durchführen", erklärt Steuber. "Bei einer Hypnose hingegen ist sehr schlecht prognostizierbar, wo der Zeitrahmen liegt, bis eine Wirkung da ist." Das könne in bei einer halben Stunde bis zu einer Stunde liegen.

"Eine Vollnarkose schafft also gute Bedingungen für die Chirurgen", erklärt Rossaint. "Junge Menschen haben beste Voraussetzungen, die Vollnarkose unbeschadet zu überstehen, ältere Menschen hingegen nicht." Deren Körper sei viel schwächer, die Arterien verkalkt, das Herz schwach. "Vielleicht hat der Patient sogar schon einen Infarkt hinter sich. Diese Menschen zählen zur so genannten Risikogruppe", sagt Rossaint.

Den Ärzten zufolge gibt es etwa sieben Todesfällen pro eine Millionen Narkosen. Laut einer Studie aus dem Jahr 2011 sterben Menschen jedoch auch noch Jahre nach der Vollnarkose an deren Folgen. Bei Patienten im Alter von über 65 Jahre soll sogar jeder Zehnte im Folgejahr sterben. Das häufigste Problem sei aber nicht der Tod, sondern Gedächtnisprobleme nach der OP , erklärt die Ärztin Simone Gurlit vom Kompetenzzentrum Demenzsensibles Krankenhaus und Delirmanagement in Münster. "Wenn die Beweglichkeit mit einem neuen Gelenk wiederhergestellt ist, der Patient aber nicht mehr weiß, wo er wohnt und sich nicht mehr allein versorgen kann, dann muss man sich kritisch fragen: Ist das eine erfolgreiche Operation, ja oder nein?“, gibt Gurlit zu bedenken.

Um diese Risiken zu umgehen setzt Simone Gurlit auf Teilnarkose und Gespräche im Vorfeld. So weiß sie genau weiß, was der Patient braucht, um so wenig Schaden wie möglich zu verursachen. Hypnose nutzt die Ärztin selbst nicht, aber Kollegen in Ihrem Haus. Frauen mit Brustkrebs werden in Münster während der OP hypnotisiert. "In der Brustchirurgie arbeiten viele damit und haben sehr gute Erfahrungen gemacht", sagte Gurlit, schränkt aber ein. "Wie benutzen Hypnose unterstützend zur eigentlichen Regional-Anästhesie."