Hier gibt es Hilfe Die Nummer gegen Kummer bietet unter 116 111 ein Kinder- und Jugendtelefon und unter der 0800 - 111 0 550 ein Elterntelefon. Diese Beratungsangebote werden von lokalen Vereinen vor Ort betreut, die dann auch weitere Hilfsangebote empfehlen können. Das können Gewalt-Interventionseinrichtungen sein, die es in vielen kleineren und größeren Städten gibt, oder Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen. Letztere sind bundesweit einheitlich unter 08000 - 116 016 erreichbar.



In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es zudem mehrere Gewaltopferambulanzen oder Gewaltschutzambulanzen, die sich im Ernstfall um das Sichern von Beweisen kümmern. In allen drei Bundesländern gibt es Interventionsstellen "Häusliche Gewalt", bei denen sich Betroffene selbst melden können oder von der Polizei dorthin vermittelt werden.



Der Kinderschutz in Sachsen empfiehlt als Ansprechpartner auch den Allgemeinen Sozialdienst (ASD) der Jugendämter vor Ort. Dort könnten sich auch Nachbarn oder Familienangehörige hinwenden, denen etwas auffällt. Die Beratungsstellen Täterberatung sind aus Sicht der Helfer auch "aktiver Opferschutz": Dort wird bei häuslicher Gewalt mit den Tätern gearbeitet, um weitere Fälle zu verhindern.