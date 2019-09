Können Sie sich noch an den Kult-Clip "Tiiiiina, wat kosten die Kondome?" der Kampagne "Gib AIDS keine Chance" erinnern? Dann sind Sie nicht nur schon etwas länger jung, sondern wissen auch noch, dass der kleine Film dem Kondom Ende der 1980er-Jahre das Schmuddelimage nehmen sollte. Denn damals waren Kondome das einzige Mittel, um sich vor einer HIV-Infektion zu schützen.

Denn für manche war das bisher einfach noch zu teuer, so Wicht. "Und es wird natürlich dazu beitragen, dass es sich weiter etabliert, dass es zu einer ganz regulären Lösung wird für die Menschen wird, für die das die beste Schutzmethode ist. Und dass das dann auch respektiert wird, wenn Menschen sich dafür entscheiden."

Doch nicht jeder kann sich jetzt einfach so PrEP - die Abkürzung steht für Prä-Expositions-Prophylaxe - verschreiben lassen. Das Präparat ist nur für Menschen mit erhöhtem HIV-Risiko gedacht. Dazu können zum Beispiel Männer gehören, die mit anderen Männern Sex haben oder Partner von unbehandelten HIV-Infizierten, erklärt Medizin-Professor Norbert Brockmeyer. Der HIV-Spezialist von der Ruhr-Universität Bochum betreut derzeit etwa 230 Menschen, die PrEP bereits erfolgreich nehmen. Denn nicht jeder Arzt kann das Präparat verschreiben.

Solche spezialisierten Ärzte sind über die Website der Deutschen Aidshilfe zu finden und werden zunächst einmal eine intensive Beratung machen. Wer das Präparat dann bekommt, muss es jeden Tag einnehmen. Damit es effektiv wirkt, muss ein gewisser Spiegel der Wirkstoffe im Körper vorhanden sein, so Aidshilfe-Sprecher Wicht.

Und wenn dann HIV in die Zellen eindringt, kann es die Zellen nicht mehr umfunktionieren zu kleinen Viren-Fabriken.

Denn normalerweise, erklärt Wicht, „nutzen ja diese Retroviren die Zellen, um ihr eigenes Erbmaterial vervielfältigen zu lassen (…) und die Wirkstoffe, die in diesem Medikament sind, die sorgen jetzt dafür, dass HIV seine Erbinformation nicht mehr in die Zellen einbauen kann und legen damit die Vermehrung lahm“.

Medizin-Professor Brockmeyer ergänzt, dass die zwei Wirkstoffe in PrEP schon längere Zeit Teil der HIV-Therapie waren. So seien auch ihre Nebenwirkungen bekannt: Das können wie bei allen Tabletten leichte Übelkeit oder Magenschmerzen sein. Langfristig könnten etwa an den Nieren Nebenwirkungen eintreten. Deshalb müsse etwa alle drei Monate eine Untersuchung beim Arzt gemacht werden.