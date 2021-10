"Das Einzigartige an diesem Hochhaus ist die Integration von aktiven Elementen in die Tragstruktur und in die Fassade", erklärten die Wissenschaftler. Ein Zusammenspiel aus 250 Sensoren und 24 Aktoren ermögliche, die durch den Wind auftretenden Schwingungen im Turm durch ein intelligentes Regelungskonzept auszugleichen. Auftretende Verformungen würden von den Sensoren erfasst, während Hydraulikaktoren Verformungen über Gegenkräfte im Tragwerk gezielt entgegenwirken.