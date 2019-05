Darüber, welches Alter genau bei Männern als "fortgeschritten" gelten kann, ist sich die Ärzteschaft uneinig. Die Angaben schwankten zwischen 35 und 45 Jahren. Einer Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung zufolge waren 2013 sechs Prozent aller Neuväter in Deutschland 45 Jahre oder älter. Das waren im Vergleich zu 1995 fast drei Mal so viele - Tendenz steigend.

Dass ältere Väter ein Risikofaktor für das Kind sein können, wird bereits seit längerem in der Medizin diskutiert. Je älter der Mann, desto eher sollte die Frau bestenfalls in ihren Zwanzigern sein, damit das Baby sicher gesund zur Welt kommt, erklärt etwa Dr. Christian Leiber von der Deutschen Gesellschaft für Andrologie.

Bei den Neugeborenen bestätigen die Daten unter anderem ein signifikant höheres Risiko für Frühgeburten, Spätgeburten, ein niedriges Geburtsgewicht und ein höheres Auftreten von Geburtsfehlern wie angeborenen Herzkrankheiten und Gaumenspalten. Mit zunehmendem Alter hätten die Kinder außerdem ein erhöhtes Risiko, noch im Kindesalter an Krebs oder an psychiatrischen und kognitiven Störungen zu erkranken. Auch das Vorkommen von Autismus sei mit dem hohen Vateralter in Verbindung zu bringen, heißt es. Allerdings beruhten einige Annahmen auf Korrelationen, die noch weiter untersucht werden müssten, merken die Autorinnen an. Die meisten dieser Ergebnisse führt Medizinerin Bachmann afu den natürlichen Abfall des Testosteronspiegels beim Mann zurück. Der beginnt ab etwa 40 Jahren mehr oder weniger schnell zu sinken. Außerdem nehme die Spermienqualität dann immer mehr ab.

Genauso wie Menschen mit zunehmendem Alter an Muskelkraft, Beweglichkeit und Ausdauer verlieren, neigen Spermien auch dazu, über den gesamten Lebenszyklus an Fitness zu verlieren

Der Stress des Alterns kann für Mutationen in der DNA sorgen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Den US-Medizinern zufolge liegt ein Grund für das höhere Risiko darin, dass Alterungsstress das Erbgut von Spermien und Eizellen verändern kann und diese Veränderungen dann auch in die DNA der Nachkommen weitervererbt werden. Das kann auch die Schwangerschaft an sich beeinflussen und zu einem erhöhten Schwangerschaftsrisiko führen, so Bachmann. Außerdem würden diese Keimbahn- oder Vererbungsmutationen dazu beitragen, dass mit steigendem Alter der Väter auch die Störungen im Erbgut der Nachkommen zunehmen.



Auch Androloge Leiber verweist auf die Gene. Die würden durch bestimmte Faktoren moduliert. Es gibt zum Beispiel bestimmte Enzyme, die Gene an- und wieder ausschalten, so Leiber. Diese Reglation wird als Epigenetik bezeichnet. Und da habe man gesehen, dass bei Vätern, die älter sind, epigenetische Störungen auftreten könnten, die dann bestimmte Veränderungen bedingen sollen.