Medizin Mit Künstlicher Intelligenz gegen Tuberkulose

Die Experten vom renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) identifizierten mit diesem neuen Ansatz ein Protein, das die Bakterien benötigen, die Tuberkulose (TB) verursachen. Das Besondere an der Methode ist die Verwendung bestimmter Algorithmen, um aus den vorhandenen Daten bessere Computermodelle entwickeln zu können. Bisher wurde sie nur in der Informatik verwendet, könnte in Zukunft aber auch in der Biologie etwa bei der Herstellung von Proteinen Einzug halten, wie die an der Studie beteiligte MIT-Professorin Bonnie Berger erklärt.