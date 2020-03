Speziallabor gegen mögliche Mikrobenverbreitung

"Sicher" heißt in dem Fall: Das Labor muss von der Außenwelt völlig abgeschirmt sein, denn auf dem Marsgestein könnten sich Mikroben befinden. Das könnte entweder in fossiler Form sein, als heute noch lebende Bakterien, oder in einem Zwischenstadium, zum Beispiel in einer Art Winterschlaf, sagt Weltraumingenieurin Barbara Spagnoli vom italienischen Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern Leonardo:

Wir wissen nicht, welche Form bakteriellen Lebens auf dem Mars existiert. Aber es könnte sein, dass diese Bakterien für das irdische Leben gefährlich sind. Weltraumingenieurin Barbara Spagnoli

Der Biocontainer müsse demnach einen harten Aufschlag überstehen können, sollten die Fallschirme ihn nicht ausreichend abbremsen, sagt die Spezialistin. Aber egal, ob der Biocontainer die Landung unbeschadet überstanden hat oder ob Risse in seiner Hülle klaffen: Das Wichtigste ist, dass sich keine möglichen Mars-Mikroben hier ausbreiten können. Gerhard Kminek ist der Planetenschutzbeauftragte der europäischen Weltraumagentur ESA und er sagt: Räume, in denen es möglich ist, solche Porben sicher zu untersuchen, gibt es weltweit, auch in Europa und eigentlich in jedem Land.

Warum das Mutterschiff nicht auf der Erde landen darf