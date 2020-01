Mission: Welt retten! Anja Worrich heilt unsere Böden

Angesichts der Prognose der Weltgesundheitsorganisation WHO könnte man glatt verzweifeln. Die WHO sagt nämlich, 2050 sterben mehr als zehn Millionen Menschen pro Jahr an Infektionen durch resistente Keime.

Solche Prognosen spornen Dr. Anja Worrich vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig an. Sie erforscht den Abbau von Chemikalien im Boden durch Mikroorganismen, speziell den von Antibiotika in landwirtschaftlich genutzten Böden.

Eine Mammutaufgabe, wenn man genauer hinschaut, was alles aus Industrie, Landwirtschaft und durch unseren Lebensstil in die Böden gelangt. Kein regionales, sondern ein globales Problem, denn der Erdboden ist schließlich überall der Filter für das, was in unser Grundwasser einfließt oder in Pflanzen aufgenommen wird. Ist dieser Filter voll, gelangen die Schadstoffe direkt ins Grundwasser oder in unsere Anbauprodukte wie Salat, Getreide, Kartoffeln.