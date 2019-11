Ein Kraut gegen Haarausfall wird wohl nie wachsen und bislang ist auch keine Chemie-Mischung in Sicht. Aber möglicherweise können elektrische Impulse Haarfollikel aktivieren. Experimente mit Ratten und Mäusen jedenfalls zeigen verblüffende Ergebnisse: Ein Team der Uni Wisconsin-Madison hat ein tragbares Elektrostimulationsgerät entwickelt, das die Haarregeneration anschieben soll. Bei Tieren jedenfalls scheint es zu funktionieren, getestet wurde das Gerät an Ratten und an von Natur aus nackten Mäusen. Nebenwirkungen wie bei chemischen Mitteln, die den Haarwuchs anregen sollen, scheint der Reizstrom nicht zu haben, da die Impulse den Forschern zufolge nur an der Oberfläche wirken.