Das Tragen von Gesichtsmasken hat offenbar die Infektionsraten von Covid-19 in den Ländern nach unten gedrückt, die diese bereits frühzeitig eingeführt haben. Dies geht aus einer Analyse von Forschern der chinesischen Universität von Hongkong hervor, die im American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine veröffentlicht wurde. In diesen Ländern habe die Corona-Pandemie einen milderen Verlauf gehabt.

So habe es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen mehr Masken tragenden Menschen und niedrigen Infektionsraten gegeben. Die Forscher sprechen von einer negativen Korrelation. Dafür haben sie 42 Länder auf sechs Kontinenten untersucht. So ist "in vielen asiatischen Ländern wie China und Japan die Verwendung von Gesichtsmasken bei dieser Pandemie allgegenwärtig […], während in vielen westlichen Ländern die Verwendung in der Öffentlichkeit weniger verbreitet ist", schreiben die Forscher.

Viele Gesichtsmasken können Pandemie-Verlauf mildern

Beispiel Hongkong: "Trotz der Nähe zum chinesischen Festland ist die Infektionsrate von Covid-19 mit bisher nur 1.110 Fällen im Allgemeinen bescheiden", sagt Doktor Sunny Wong, außerordentlicher Professor am Institut für Medizin und Therapeutik der Chinesischen Universität von Hongkong. Dies korreliere mit einer fast allgegenwärtigen Verwendung von Gesichtsmasken in der Stadt. Bei einer Umfrage hätten fast 99 Prozent angegeben, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ähnliche Muster gebe es in anderen asiatischen Ländern. Dagegen gebe es in den USA bis heute mehr als zwei Millionen Infizierte und in Brasilien mehr als eine Million.

Gesichtsmasken können die Verbreitung von Covid-19 verlangsamen. Sunny Wong Professor an der Chinesischen Universität von Hongkong

Diese kosten zudem relativ wenig und könnten so die Todeszahlen in dieser Pandemie verringern. Er fügte hinzu: "Wir glauben, dass der Gebrauch von Gesichtsmasken, das Hände waschen und die Einhaltung von Abständen wichtige Bestandteile der nicht-pharmazeutischen Maßnahmen gegen Covid-19 sind."