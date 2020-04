Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) rät, sich vor dem Anziehen die Hände gründlich mit Seife zu waschen. Erreger, die man eventuell an den Händen trägt, können so nicht die Innenseite der Maske kontaminieren. Auch nach dem Ausziehen der Maske ist es ratsam, sich die Hände zu waschen. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.

Ein Maske zwischendurch mal abzunehmen und wieder aufzusetzen wird nicht empfohlen. Stattdessen sollten Masken nur einmal genutzt und anschließend – je nach Material in der Waschmaschine bei idealerweise 95 Grad gereinigt oder entsorgt werden.

Bildrechte: MDR/Olga Patlan Beim Abnehmen ist zu beachten, dass die Außenseite der gebrauchten Maske potentiell erregerhaltig ist, schreibt das BfArM. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt werden und die Maske an den Gummibändern abgezogen werden. Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel luftdicht verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden.

Das passiert vor allem dann, wenn Menschen zu oft an die Masken anfassen – und das passiert leider sehr häufig. Etwa wenn die Träger den Sitz der Maske prüfen oder korrigieren wollen, oder wenn sie ihre Maske zwischendurch unter das Kinn schieben und später wieder vor Mund und Nase ziehen. Dabei kann man sich das Corona-Virus über eine Schmierinfektion einfangen.

Da alle Arten von Masken mit Keimen und Viren belastet sind oder sein können, gehören diese in den Restmüll. Darauf macht der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft aufmerksam.

Sachsen + Video Bildrechte: dpa Mundschutzpflicht: Tipps für Brillenträger Mundschutzpflicht: Tipps für Brillenträger mehr Wie kommen Sie mit dem Mund-Nasen-Schutz klar? Dieses Problem lässt sich nicht mit einer direkten Antwort lösen: Zuallererst muss man dafür sorgen, dass die Maske richtig sitzt und die Brille darüber getragen wird. Der Optiker Ulf Lösche rät zu speziellem Anti-Beschlag-Spray für Brillen. "Vorn und hinten auf die Brillengläser aufsprühen und mit einem Brillenputztuch ganz sanft verreiben", sagt der Dresdner.



Ein weiterer Lösungsvorschlag ist, bei selbstgefertigten Stoffmasken einen Metallstreifen von Aktenorder-Dullis in den oberen Rand der Maske mit einzunähen. Dadurch könne man den Rand der Bedeckung fester ans Gesicht zu drücken.

Bildrechte: imago images/Bernd Friedel Zuerst: Der Innenraum eines Autos ist in der Regel ein geschützter Raum und somit das Tragen eines Mundschutzes meist nicht notwendig, sagen viele Experten. Wer dennoch am Steuer eines Wagens einen Mundschutz tragen will, muss darauf achten, dass er für andere noch klar erkennbar bleibt, erklärt Rechtsanwältin Daniela Mielchen aus Hamburg gegenüber dem "Spiegel". Diese Regel gelte generell für Kopfbedeckungen. "Ansonsten droht ein Bußgeld von 60 Euro", sagt Mielchen mit Verweis auf die Straßenverkehrsordnung. Desweiteren könne es zu Problemen führen, wenn sich ein Fahrer auf einem Blitzerfoto nicht identifizieren lasse. In so einem Fall können die Verkehrsbehörden das Führen eines Fahrtenbuchs anordnen.

Solche Einweg-Masken sollten allerhöchsten einen Tag getragen werden, denn diese schützen auch nur eine gewisse Weile. Im Prinzip ist es ein Einmal-Produkt. Wird dieser Mundschutz feucht, oder wurde er anderweitig kontaminiert, muss er gewechselt und der alte entsorgt werden.

Masken, Tücher und andere wieder verwendbare Mundschutze können in die Waschmaschine. Dort sollten sie bei mindestens 60 Grad - optimalerweise 95 Grad - gewaschen werden. Wenn die Maske dann vollständig trocken ist, kann diese erneut verwendet werden.

Bildrechte: imago images/Ute Grabowsky/photothek.net Zuvor sollte geklärt werden, wie alt ein Kind ist und ob es Sinn macht bereits eine Maske aufzusetzen. Denn dies kann auch kontraproduktiv sein, erklärt Kinderarzt Dirk Rühling gegenüber MDR Jump. Der Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Thüringen sagt: "Kontamination durch Anfassen, durch Finger im Gesicht und durch Kontakt ist sowieso gegeben. Und wenn Kinder dann einen Mundschutz tragen, der ständig rutscht, fummeln die sich vielleicht sogar noch mehr im Gesicht rum." Rühling rät deshalb davon ab, Kindern im Vorschulalter überhaupt eine Maske aufzusetzen. Stattdessen solle man lieber auf entsprechende Hygiene achten, vor allem regelmäßiges Händewaschen und entsprechenden Abstand. Bei ganz jungen Kindern warnt der Arzt aus Weimar sogar vor einer Strangulationsgefahr durch Schutzmasken.