Ob "California Dreaming" von The Mamas & the Papas, "Penny Lane" von den Beatles, "Walk on the wild side" von Lou Reed oder Leonhards Cohens "Hallelujah": Was haben sie gemeinsam außer ihrem Erfolg, oder anders gefragt - was haben sie, was anderen Songs fehlt? Genau das wollten Vincent Cheung und Stefan Koelsch vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig wissen und haben dazu 80.000 Akkorde aus 745 US-Hits analysiert. Ihre Forschungsergebnisse veröffentlichten sie im Fachmagazin "Current Biology".