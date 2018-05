Wer das Video mehr als einmal zu sehen bekam, gab auf einer Skala von 1 ("Ich habe keine Chance, das zu schaffen") bis 7 ("Ich werde das auf jeden Fall schaffen") im Durchschnitt eine "4" an. Eine signifikante Menge von Befragten traute sich also zu, den Tischtuchtrick ohne weiteres Üben nachmachen zu können.

Mit weiteren Tests zeigten die Forscher auch, dass die Untersuchungsteilnehmer immer zu ähnlichen Selbstüberschätzungen kamen, egal ob sie Videos von einem Darts-Wettbewerb, Michael Jacksons Moonwalk oder einem Computer-Labyrinth-Spiel vorgeführt bekamen. Nur eine Konfrontation mit der Realität holte die Selbsteinschätzung wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Wer ein Video über Jonglage sah und danach ein paar Jonglage-Kegel in die Hand nehmen sollte, traf wieder realistische Einschätzungen darüber, wie viel er in dem Video wirklich gelernt hatte.

Anderen Menschen zuzusehen vermittle oft einen falschen Eindruck darüber, welche Fähigkeiten für einen besonderen Trick wirklich nötig seien, schreiben die Forscher. In den Filmen fehlten dagegen Informationen über die Anforderungen an die eigene Körperkoordination oder an die Sensorik. Es sei zwar positiv, dass sich Menschen nach dem Ansehen von Videos neue Erfahrungen zutrauen. Aber die Filme könnten auch riskante Verhaltensweisen fördern, wenn Menschen glauben, nicht viel üben zu müssen, bevor sie einen gefährlichen Sport beginnen, so die Autoren der Studie.