Trinken Frauen in ihrer zweiten Zyklushälfte auch nur mäßig Alkohol, sinkt die Chance schwanger zu werden auf nur 16 Prozent. Das geht aus einer Studie von Forschenden der University of Louisville in Kentucky in den USA hervor. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitung "Human Reproduction" veröffentlicht. Den Angaben zufolge ist die von Alkohol beeinträchtigte Fruchtbarkeit das erste Mal in Abhängigkeit von den weiblichen Menstruationszyklen untersucht worden.