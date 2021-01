Mit Sport allein kann ich nicht abnehmen.

Was Froböse da sagt, klingt verlockend: Den Körper so trainieren, dass wir auch beim Nichtstun Kalorien verbrennen. Das geht am besten mit Ausdauersport. Denn dadurch verändert sich unser Stoffwechsel so, dass die Muskulatur mehr Mitochondrien bekommt. Der ein oder andere wird sie noch aus dem Schulunterricht kennen - Mitochondrien, die sogenannten Kraftwerke der Zellen. Sie verarbeiten alles, was unser Körper an Nährstoffen aufnimmt, und versorgen ihn mit Energie. Und Sportler haben doppelt so viele davon, sagt Ingo Froböse.