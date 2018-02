Schon länger ist bekannt, dass Menschen, die stehend am Computer arbeiten, ihren Rücken schonen und kreativer arbeiten . Die neue, im "European Journal of Preventive Cardiology 1" veröffentlichte Untersuchung zeigt nun: Durch das Stehen wird der Körper auch schneller überschüssige Energiereserven los. Allerdings ist dabei Ausdauer gefragt: Beim Stehen werden rund 0,15 Kalorien mehr verbraucht als im Sitzen. Um auf diese Weise sein Gewicht um zehn Kilo zu senken, müsste man vier Jahre täglich sechs Stunden stehen statt sitzen - und das auch nur, wenn man keine zusätzlichen Snacks zu sich nimmt.

Dafür lohnt sich die Mühe auch in anderer Hinsicht. "Stehen verbrennt nicht nur mehr Kalorien, die zusätzliche Muskelaktivität wird auch in Verbindung gebracht mit niedrigeren Raten an Herzattacken, Schlaganfällen und Diabetes", sagt der Wissenschaftler Francisco Lopez-Jimenez von der Mayo Clinic in Rochester. Er und seine Teamkollegen haben für ihren Befund die Ergebnisse 46 anderer Studien mit insgesamt rund 1.200 Teilnehmern ausgewertet.