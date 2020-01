Wer schon mal einen Marathon am Straßenrand beobachtet oder sich sogar selbst auf den langen Kanten gewagt hat, kennt diesen Gedanken: Ob das wohl gesund ist? US-Kardiologen sagen jetzt ganz klar: Jawoll, das ist es! Jedenfalls der erste Marathon, der verjüngt die Blutgefäße um vier Jahre.

Unsere Studie zeigt, dass es möglich ist, die Folgen des Alterns auf unsere Blutgefäße mit Training in nur sechs Monaten umzukehren.

Veröffentlicht wurde die Studie im Journal of the American College of Cardiology.