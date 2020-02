Manche stolpern beim Aufräumen in einer Schublade über ihn, manche suchen ihn verzweifelt, weil sie eine Fernreise planen oder schwanger sind: den Impfpass (oder Impdfausweis, wenn er schon etwas älter ist). Die wenigsten wissen aus dem Kopf, ob und welche Impfungen sie wann bekommen haben. Zum Beispiel die Tetanus-Impfung. Die haben die meisten als Kleinkind bekommen und danach nie wieder dran gedacht. Muss man auch nicht mehr, jedenfalls aus Sicht eines Forschungsteams der Oregon Health und Science Universität. Sie sagen: In der Kindheit komplett gegen Tetanus geimpft, bleibt man ein Leben lang immun. So schreiben sie es jedenfalls im Fachmagazin "Clinical Infectious Diseases". Nur wer als Kind keine komplette Tetanus- und Diphterie-Impfung bekommen hat, sollte demnach routinemäßig alle zehn Jahre den Tetanus-Impfschutz auffrischen.

Was ist nochmal Tetanus? Tetanus wird auch Wundstarrkrampf genannt. Die weltweit verbreitete Krankheit wird durch das Gift des Bakteriums Clostridium tetani hervorgerufen. Die Krankheitserreger kommen in Form von Sporen überall vor, im Schmutz, in Erde, sogar in Hausstaub wurden sie nachgewiesen.

In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut nach wie vor eine Auffrischung alle zehn Jahre. In Europa wurden für 2017 vom European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 82 Tetanusfälle gezählt. Vermehrt treten die Verdachtsfälle in den warmen Monaten zwischen Juni und September auf. Meist waren demnach Erwachsene über 65 betroffen, und von denen überwiegend Frauen. Die Studienautoren vermuten, dass Frauen im Erwachsenenalter seltener Impfauffrischungen erhielten als Männer, die im Rahmen ihrer Militärzeit automatisch erneut eine Tetanusspritze erhielten.