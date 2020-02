Säuglinge bekommen im ersten Lebensjahr täglich eine Dosis Vitamin D verabreicht. Und Erwachsene? Selbst, wenn sie die Bedeutung von Vitamin D für den Körper auf dem Schirm haben - es stärkt die Knochen, das Immun- und Hormonsystem, sowie Psyche und Stoffwechsel - heißt das noch lange nicht, dass jede/r auch die richtige Dosis bekommt oder weiß, wie sie/er zu ihr kommt.

Die Wissenschaft hat festgestellt...

…dass Schokolade, genauer gesagt Kakaobohnen, Vitamin D enthalten. Also können wir nun getrost statt zum Anorak zur Schokolade greifen, und den Hund allein vor die Tür schicken? Leider nein, wenn man sich die scheinbar süßen Fakten näher anschaut. Denn wir Deutschen essen 8,4 Kilogramm Schokolade pro Kopf und Jahr. Das müsste sich doch auf unsere Vitamin-D-Versorgung auswirken? Leider macht die Dosis neben der Wirkung auch das Gift: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine Tageszufuhr von 20 Mikrogramm Vitamin D für sonnenarme Tage. In Schokolade umgerechnet wären das etwa sechs Tafeln dunkle, oder zehn Tafeln Vollmilchschokolade. Angesichts der anderen Inhaltsstoffe wie Zucker und Fett müssen wir Schokolade in Sachen Vitamin D also in den Skat drücken.

Des Rätsels Lösung: Die Sonne