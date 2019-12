Die Wissenschaftler um Satchidanada Panda vom Salk Institute for Biological Studies in La Jolla im US-Bundesstaat Kalifornien nutzten für ihre Experimente die gespendeten Netzhäute verstorbener Menschen. Diese wurden auch außerhalb des Körpers funktionsfähig gehalten und Lichtreizen ausgesetzt. Bestimmte Ganglienzellen in ihnen reagierten dann tatsächlich auf die Reize - vor allem im blauen Spektrum, das typisch für Tageslicht, aber auch für die Bildschirme von Smartphones ist.