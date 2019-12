Heiße Getränke, wirbelnde Schneeflocken: So fühlt sich für viele Weihnachten an.

Heiße Getränke, wirbelnde Schneeflocken: So fühlt sich für viele Weihnachten an.

Heiße Getränke, wirbelnde Schneeflocken: So fühlt sich für viele Weihnachten an. Bildrechte: imago/Westend61

Winterwetter Weiße Weihnacht bei uns - eine Frage des Termins

Hauptinhalt

In der Hand eine dampfende Tasse mit heißem Punsch, der Schnee rieselt leise und das Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt ist gar nicht so schlimm. Oder der Besuch zu Weihnachten muss sich vor der Tür erst mal den Schnee von den Schuhen klopfen. Solche Bilder haben wir vor Augen, wenn wir von weißen Weihnachten reden. Aber was ist da eigentlich dran? Sind oder waren weiße Weihnachten in Mitteldeutschland die Regel oder eher die Ausnahme?

von Annegret Faber