Professor Martin Pfeffer will die Angst vor der Zecke nehmen. Nur 20 Prozent der Tiere sind positiv und übertragen Borreliose-Bakterien, erläutert der Fachtierarzt und Epidemiologe vom Institut für Tierhygiene und Veterinärmedizin in Leipzig:

Pfeffer geht sogar so weit zu sagen: "Wenn Sie am ersten Tag Ihre Zecke entfernen, haben Sie keinerlei Risiko infiziert zu werden." Ein beherzter Zug, möglichst mit einer Zecken-Pinzette, und die Zecke ist gefahrlos entfernt, sagt der Experte: "Wenn Sie das direkt an der Haut machen, dann sind die praktisch an dem Brustkorb und dann wird nichts aus dem Bauch rausgedrückt." Die Leipziger Forscher haben nämlich herausgefunden, dass Borellien erst im Mitteldarm der Zecke aktiviert werden. Pfeffer zufolge dauert das eine Weile:

Spirochäten sind spiralförmige Bakterien, die Borreliose übertragen. Sie brauchen dafür 24 Stunden - eine Menge Zeit. Wichtig ist es also nach Ausflügen durch Wald und Wiese, den Körper gut abzusuchen und im Fall der Fälle die Zecke gekonnt zu entfernen, ohne den Bauch des Parasiten zu drücken. Pfeffer erklärt, warum: "Wenn Sie den Bauch drücken, dann drücken Sie die dort befindlichen Spirochäten, das sind die Bakterien, in den Körper hinein. Das gilt es zu vermeiden, aber unter normalen Umständen gilt das erst nach 24 Stunden."

So weit also Entwarnung, was Borreliose betrifft. Bei anderen Krankheiten gibt es aber keine Entwarnung, wie zum Beispiel bei Gehirnhautentzündung. Dabei geht es um den so genannten FSME-Erreger, der sofort ins Blut geht. Dieser Erreger ist im Speichel der Zecke und nicht im Bauch. Die Angst der Menschen vor Zecken-Stichen ist groß, auch wenn nur wenige exakte Zahlen zu Zeckenbissen vorliegen, wie zum Beispiel dieser: Laut Robert Koch Institut werden ca. drei Prozent der Drei- bis Sechsjährigen und sieben Prozent der 14- bis 17-Jährigen mindestens einmal von einer mit Borrelien infizierten Zecke gestochen. Infizieren die Tierchen in den letzten Jahren denn mehr Menschen als früher? Martin Pfeffer bezweifelt das aus einem einfachen Grund: "Weil wir die Zahlen von früher nicht haben."