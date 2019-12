Haben Sie nach einem Nachmittag im Naturkundemuseum schon einmal in den Spiegel gesehen und sich gefragt: Wie konnte das eigentlich passieren? Dicke Augenwülste und einen vorstehenden Mund wie bei unseren Artgenossen aus Urzeiten suchen Sie an sich vergebens. Ihr Kopf, den sie da im Spiegel sehen, ist kleiner, flacher, vielleicht mit zarteren Bäckchen versehen und etwas freundlicher.

Bei uns Menschen ist das auch ein bisschen so: Irgendjemand muss uns irgendwann einmal domestiziert haben. Ein langer Prozess, bei dem schließlich das rauskam, was Sie im Spiegel sehen. Forschende glauben, jetzt mit Gewissheit sagen zu können: Das waren wir selbst. Wir haben uns selbst domestiziert. Und das nach klaren Regeln: Gesellige, umgängliche Menschen waren die, in deren Gesellschaft wir uns wohlgefühlt haben. Sehr temperamentvolle Menschen hingegen – unsere Urahnen galten als deutlich aggressiver – hatten es schwer. Der Mensch hat sich also nicht nur den Hund gesucht, dessen Gesellschaft ihm getaugt hat, sondern auch den passenden Menschen.