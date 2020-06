"Handy und Methanoltester nicht vergessen" - ist das die Bitte von morgen, bevor der Nachwuchs abends loszieht Richtung Party, Disco oder Club-Location? Tatsächlich könnten solche handtellergroßen Tester bald in unseren Handtaschen oder Rucksäcken landen, mit denen wir dann in schummrigen Lokalitäten testen können, ob unser Getränk möglicherweise mit Methanol gepanscht und "verlängert", also gestreckt wurde.

Merken tun wird das derzeit nicht, denn Methanol unterscheidet sich in Geschmack, Geruch oder Aussehen nicht vom Trink-Ethanol. Das Tückische: Ethanol und Methanol ähneln sich anfangs in ihrer Wirkungsweise: Kopfweh, Übelkeit und Erbrechen könne beide verursachen. Bei Methanol geht es aber noch weiter, und zwar mit mit Sehstörungen und Bewusstlosigkeit. Das liegt an den Methanol-Abbauprodukten: Formaldehyd und Ameisensäure. Die schädigen Hirn, Sehnerven, Nieren und Leber - und zwar ein für allemal; nach 48 bis 72 Stunden kann es zu Herz- oder Atemstillstand kommen.

Bislang sind wir darauf angewiesen, dass die Getränke clean sind, die man uns einschenkt. Methanolnachweise sind aufwendige und teure Labortests. Mithilfe einer Flüssigchromatographie werden die verschiedenen Arten von Chemikalien in einem Gemisch getrennt und gemessen. Ein Schweizer Forschungsteam an der ETH Zürich (fünf Männer, keine Frau) hat nun ein Messgerät entwickelt, das in die Handtasche passt. Es besteht aus einem kleinen Glasfläschen, das mit einem Schlauch an das handtellergroßes Analysegerät gekoppelt ist. Darin stecken der Separator (zur Vorabtrennung des Gasgemisches), ein Minicomputer, eine Pumpe und die Sensoren, die den Anteil von Methanol und Ethanol bestimmen und via Bluetooth an die die dazugehörige App melden. Ist der Methanolanteil schädlich, schlägt die App Alarm. Das Verfahren wurde von seinen Entwicklern an 107 Tagen nacheinander getestet und zwar an insgesamt 89 verschiedenen alkoholischen Getränken.