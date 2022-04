Untersucht wurde das anhand mehrerer Mücken-Generationen, die jeweils einer Konzentration Mikroplastik ausgesetzt waren, wie sie in der Umwelt tatsächlich vorkommt. Das Forschungsteam beobachtete dreierlei: Die Hälfte der Mücken überlebte die Schadstoffkonzentration erst gar nicht. Zweitens waren nach drei Generationen die Mücken an die Schadstoffaufnahme angepasst und ihre Sterblichkeitsrate war nicht nicht anders als in der Kontrollgruppe. Und zuletzt zeigte die Genom-Analyse der Mücken Veränderungen im gesamten Genom. Besonders in den Genen, die bei der Bekämpfung von Entzündungen und oxidativem Stress eine Rolle spielen. Oxidativer Stress beschreibt ein Ungleichgewicht in Zellen, das Reparatur- und Entgiftungsfunktionen behindert.

Aber ist das nicht eine gute Nachricht, wenn sich die Natur so schnell auf veränderte Umweltbedingungen einstellt, nach dem Motto Problem erkannt, Problem gebannt? Für Studien-Autorin Dr. Halina Binde Doria vom LOEWE-Zentrum TBG und dem SBIK-F ist es nur eine halbe gute Nachricht, dass sich das Zuckmücken-Genom sehr schnell mit dem Mikroplastik arrangierte. Die Forscherin sagt, das spiegele möglicherweise nicht die Situation in natürlichen Populationen und Ökosystemen wider. Dazu müssten viele verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. So zeige die Versuchssituation möglicherweise nicht alle negativen Auswirkungen von Mikroplastik auf das Überleben beziehungsweise die Vermehrungsrate. (Biologen sprechen hier von "evolutionärer Fitness".) Zum Beispiel, wenn man an die Nährstoffaufnahme denkt: Was passiert eigentlich in nährstoffarmen Zeiten wie im Winter, wenn Mikroplastik in den Darm gelangt? Welche Kettenreaktionen werden durch die Anpassung an Mikroplastik in Gang gesetzt, wie wirkt sie beispielsweise auf die Kontrolle der Mutationsrate? Zudem reagieren nicht alle Tiere evolutionär so schnell wie die Mücken, so dass sich die Folgen durch Mikroplastik bei anderen Lebewesen erst viel später zeigen. Zuckmücken lassen sich dem Forschungsteam zufolge leicht im Labor halten, außerdem sind ihre Reproduktionszyklen recht kurz.