In einem Langzeitprojekt untersuchten Wissenschaftler die Interaktion zwischen den Erdhörnchen und Wühlmäusen. Bei knapp der Hälfte der Begegnungen zwischen den Nagern jagte das Ziesel die Maus. "Das war schockierend", sagte die Biologin Jennifer E. Smith. "Wir hatten das noch nie zuvor gesehen." Dabei ist das Kalifornische Ziesel (Otospermophilus beecheyi) an der Westküste der USA weit verbreitet und lebt in unmittelbarer Nähe zu Menschen. "Dieses in der Wissenschaft noch nie beobachtete Verhalten wirft ein Licht auf die Tatsache, dass es noch so viel mehr über die Naturgeschichte der Welt um uns herum zu lernen gibt", erklärte Smith.

"Konnte meinen Augen kaum trauen"

Als Studierende der Mitautorin der neuen Studie Sonja Wild von der Jagd der Ziesel erzählten, konnte sie es kaum glauben, sah sich Videos an. "Ich konnte meinen Augen kaum trauen", sagte die Umweltwissenschaftlerin. "Von da an beobachteten wir dieses Verhalten fast jeden Tag. Sobald wir anfingen zu suchen, sahen wir es überall." Die Beobachtungen wurden im Sommer gemacht, wenn im Briones Regionalpark die Population der Wühlmäuse sprunghaft ansteigt. Dies deute darauf hin, dass das Jagdverhalten der Erdhörnchen mit einem vorübergehenden Anstieg der Verfügbarkeit von Beute einherging, so die Wissenschaftler.

Bildrechte: Sonja Wild/UC Davis