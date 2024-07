Ein Forscherteam der University of Cranfield (Oxfordshire, England) um Marco Cecotti sagt, dass 3D-Ultraschall das autonome Fahren viel sicherer machen kann. Das aktuell gestartete Projekt soll bis Anfang 2025 den praktischen Nachweis erbringen. Auf Nachfrage von MDR WISSEN erklärt die Uni, dass ihr 3D-Ultraschallsystem eine präzise Objektlokalisierung in drei Dimensionen ermöglichen würde, "im Gegensatz zu herkömmlichen Einparkhilfen, die nur eine eindimensionale Erkennung mit kurzer Reichweite" bieten. "Diese fortschrittliche Technologie erzeugt Lidar-ähnliche Punktwolken für die 3D-Kartierung in Echtzeit und liefert ein umfassendes Situationsbewusstsein, das für die autonome Navigation und die erhöhte Fahrzeugsicherheit entscheidend ist."

Fortschrittlich sei das schon, aber auch nichts Neues, so Heuer. Sein Arbeitsfeld am Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden sind Prüf- und Analysesysteme. Mit 3D-Ultraschall blickt er tief in technische Strukturen. "Wir schauen mit Ultraschall in Eisenbahnräder rein, in Motorblöcke, in Flugzeugturbinen", erklärt Heuer. "In alle Arten von Materialien, die funktionieren müssen. Eine Brücke zum Beispiel, Schweißnähte oder Pipelines." Hier ist Ultraschall sicherheitsrelevant. Bei Fahrzeugen dagegen wird selbst der einfache Ultraschall-Parkassistent inzwischen von Lidar und Radar verdrängt.

Lidar ist ein optisches Messverfahren. Dabei werden durch einen Laser Lichtpulse ausgesendet, die von Objekten reflektiert werden. So kann das Fahrzeug seine Umgebung "sehen". Die Hecke zum Beispiel, die Ultraschall nicht erkennt, da sie ein diffuses Signal zurückwirft, so Heuer. Und mit Radar kann man sogar hinter die Hecke oder den Schneehaufen schauen.

Mir ist nicht ganz klar, was das 'Killer-Kriterium' ist, was Ultraschall deutlich besser kann als die anderen Verfahren. Prof. Dr.-Ing, Hennig Heuer Fraunhofer IKTS Dresden

3D-Ultraschall ist daher seiner Meinung nach eher für Indoor-Anwendungen geeignet. In einigen Fahrzeugen wird das jetzt schon genutzt, etwa um zu erkennen, ob Sitze belegt sind, Gegenstände vergessen wurden oder um die Infotainmentsysteme mit Handgesten zu steuern. Auch für das Fahren im Innenbereich wird die Technik bereits eingesetzt. So gibt es in Deutschland bereits einen Anbieter, der Gabelstapler damit ausrüstet, die dadurch in großen Lagerhallen Kollisionen vermeiden können. Immerhin bis zu 15 Meter Reichweite verspricht das britische Team gegenüber MDR WISSEN im Außenbereich. "Diese Reichweite ermöglicht die Erkennung von Hindernissen in voller 3D-Darstellung und gewährleistet einen sicheren Betrieb in verschiedenen Fahrszenarien, einschließlich städtischer Umgebungen und im Gelände."

Das sei durchaus realistisch schätzt Heuer ein, aber nur, wenn das Wetter mitspielt, kein Regen oder Schnee stört. Dass 3D-Ultraschall dieses Manko ausgleichen kann, sei derzeit nicht bekannt. "Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für einen Staubsaug-Roboter, der im Haus zwischen einer Katze und einer Blumenvase unterscheiden muss, eine sinnvolle Technik ist." Beim Einsatz im Fahrzeug fehlt ihm das "Killer-Kriterium" dafür, "was Ultraschall deutlich besser kann als die anderen Verfahren".

Die britischen Forscher und ihre Partner aus der Industrie sehen ihre neuen Sensoren als kostengünstig und einfach umzusetzen. Statt der heute üblichen acht oder 16 Sensoren würden vier ausreichen. "Diese leistungsstarke 3D-Sensortechnologie kann eine Vielzahl von Einparkhilfen ersetzen und bietet eine erhebliche Verbesserung bei vergleichbaren oder geringeren Kosten", heißt es von der Cranfield University. Ein Einsatz für das autonome Fahren würde dann mittels Sensorfusion funktionieren.

"Wo Radar, Kameras und Ultraschallsensoren in der Vergangenheit für voneinander unabhängige Funktionen verwendet wurden, können mittlerweile alle relevanten Daten mittels Sensorfusion intelligent und zeitgleich verknüpft werden", so KI und Datenexperte Michael Nolting von VW in einer Veröffentlichung von Springer Fachmedien. Wobei Kameras, die etwa Verkehrszeichen erkennen, das Fernlicht einschalten oder Objekte auf der Straße erkennen, ähnliche Beschränkungen haben, wie 3D-Ultraschall: Sie brauchen gute Sicht, Regen, Schnee, Nebel und Dunkelheit behindern die Funktionsfähigkeit.

Die britischen Forscher sind sich sicher, dass sie im kommenden Jahr ihr Projekt auf die Straße bekommen, und zwar auf jede Straße, auch "in anspruchsvollen On- und Off-Road-Umgebungen", wie sie gegenüber MDR WISSEN erklären. "Das 'Sicherheitsmodul', das ein Steuergerät und Calyo Pulse-Sensoren (der Industriepartner der Forscher, Anm. d. Red.) umfasst, wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 auf dem Markt erhältlich sein."

