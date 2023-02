Statt Röntgen und Ultraschall Bionischer Finger ertastet das Innenleben von Körpern und Geräten

Chinesische Wissenschaftler haben eine Technik entwickelt, die verborgene Strukturen nicht mit Röntgenstrahlen oder Ultraschall, sondern per "Tastsinn" erfasst und als 3D-Profil wiedergibt. Der von einem Team der Wuyi Universität in Jiangmen, Provinz Guangdong, entwickelte bionische Finger ist in der Lage, das Innere von menschlichen Körpern, elektronischen Geräten und anderen komplexen Objekten zu erfassen und detailgenau in 3D abzubilden.