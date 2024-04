In Brasilien haben Forscher erstmals den Einsatz von Ultraschall durch einen Frosch zur Abwehr von Fressfeinden nachgewiesen. Die Wissenschaftler der Staatlichen Universität Campinas im Bundesstaat São Paulo zeichneten bei einem endemischen Ton-Laubfrosch (Haddadus binotatus) im Atlantischen Regenwald einen Notruf im Frequenzbereich von 7 Kilohertz (kHz) bis 44 kHz auf. Damit liegt der Schrei des kleinen Frosches teilweise im für den Menschen nicht wahrnehmbaren Ultraschallbereich von 20 kHz bis 44 kHz. Der in der Fachzeitschrift Acta Ethologica beschriebene Fall gilt als erster dokumentierter Ultraschall-Einsatz durch Amphibien in Südamerika.