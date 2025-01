Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie (MPI-CE) in Jena und des MPI für Biologie in Tübingen haben sich zusammengetan, um zu erklären, wieso die Familie der Blattkäfer so artenreich und weitverbreitet ist. Mehr als 50.000 Arten dieser Insekten gibt es auf der Welt, was ein Viertel aller Pflanzenfresserarten ausmacht. Von der Baumwurzel bis in den -wipfel und sogar im Wasser sind sie anzutreffen. Alles Belege für ihren evolutionären Erfolg – und das, obwohl die Käfer schwer verdauliches Futter mit schwierigen Nährwerten zu sich nehmen: Blätter.